Eerste honderd asielzoekers in winteropvang Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN (ANP) - De eerste honderd asielzoekers zijn aangekomen op het evenemententerrein in Biddinghuizen, waar een tijdelijke opvanglocatie is gebouwd. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Tot eind maart is er ruimte voor 1250 mensen. Het is de vierde keer dat Dronten de winteropvanglocatie op deze plek in de gemeente faciliteert.

De woordvoerder meldt dat er nu elke dag ongeveer honderd bewoners bij komen en dat dit aantal na het weekend verdubbelt. "Over een week zijn we dan compleet met 1250 bewoners."

De nieuwe bewoners komen uit het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar iedereen zich moet melden die in Nederland asiel aanvraagt. Het is daar vaak te vol, wat leidt tot overlast voor asielzoekers, COA-medewerkers en de omgeving. De laatste weken verblijven er weer vaak meer dan het afgesproken maximum van 2000 mensen. Afgelopen nacht waren er 2094 asielzoekers.

Verhuizen

Ook kunnen mensen vanuit andere (crisis)noodopvanglocaties uit het land naar Biddinghuizen worden gebracht. Dat zal voornamelijk gebeuren als een tijdelijke opvanglocatie sluit.

In Biddinghuizen staan meerdere rijen aaneengeschakelde portocabins. In eerdere jaren gebruikte het COA nog paviljoens, maar nu zijn er hoekjes te creëren voor meer privacy en gezelligheid. Dat vermindert ook de geluidsoverlast die een grote hal veroorzaakt.

Na maart moeten de bewoners weer verhuizen, want het terrein wordt afgebouwd als het festivalseizoen weer start.