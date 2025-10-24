ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In totaal 76 XR-demonstranten aangehouden op Schiphol

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 13:59
anp241025111 1
SCHIPHOL (ANP) - De Koninklijke Marechaussee heeft 76 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden op Schiphol. De groep voerde actie in Vertrekhal 2 van de luchthaven tegen het Flying Blue-programma van KLM.
Alle demonstranten zijn nu weggehaald en verwijderd van de luchthaven, aldus de marechaussee. De actievoerders kregen voordat ze werden aangehouden het verzoek de vertrekhal te verlaten.
Het Flying Blue-programma houdt onder meer in dat reizigers punten sparen door te vliegen. Ze kunnen die punten inruilen voor voordelen als kortingen of upgrades.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Loading