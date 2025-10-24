In totaal 76 XR-demonstranten aangehouden op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - De Koninklijke Marechaussee heeft 76 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden op Schiphol. De groep voerde actie in Vertrekhal 2 van de luchthaven tegen het Flying Blue-programma van KLM.

Alle demonstranten zijn nu weggehaald en verwijderd van de luchthaven, aldus de marechaussee. De actievoerders kregen voordat ze werden aangehouden het verzoek de vertrekhal te verlaten.

Het Flying Blue-programma houdt onder meer in dat reizigers punten sparen door te vliegen. Ze kunnen die punten inruilen voor voordelen als kortingen of upgrades.