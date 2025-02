Eerste matige vorst in De Bilt, later dan gebruikelijk

DE BILT (ANP) - Later dan gebruikelijk is voor het eerst dit winterseizoen sprake van matige vorst. In De Bilt gaf het kwik in de nacht van zaterdag op zondag -5,2 graden aan. Gemiddeld genomen komt de eerste matige vorst al op 22 december voor op het KNMI-hoofdstation. De laatste keer dateert van 18 januari vorig jaar, toen het in De Bilt -6,6 graden werd.

Op andere plekken in het land werd het afgelopen nacht nog kouder. Zo werd in Woensdrecht, met -6,4 graden, de laagste minimumtemperatuur gemeten. De eerste lokale matige vorst kwam op 11 januari voor, in Eelde met -6,0 graden.

Anders dan de laatste jaren laat zowel de eerste officiële matige vorst als die op lokaal niveau iets langer op zich wachten. Zo duurde het in het vorige winterseizoen tot 9 januari voor de eerste matige vorst en in respectievelijk 2022-2023 en 2021-2022 tot 19 november en 21 december voor het in De Bilt officieel vroor. In 2020-2021 kwam er op 21 januari een einde aan 740 dagen zonder matige vorst in De Bilt. De laatste keer dat daar sprake van was, dateerde van 21 januari 2019.