Omwonenden sinkhole Japan opgeroepen te evacueren

TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse autoriteiten worstelen met de redding van een 74-jarige bestuurder die afgelopen dinsdag in een sinkhole verdween in Yashio, bij hoofdstad Tokio. Bewoners van omliggende woningen kregen zondag het verzoek te evacueren en de reddingsoperatie zou zijn stilgelegd.

Het gat in de grond ontstond op een druk kruispunt en zou steeds groter worden. Het is volgens de laatste berichten zo'n 40 meter lang en circa 15 meter diep. De autoriteiten vermoeden dat de grond is verzakt door schade aan de riolering.

Meer dan een miljoen mensen in het omliggende gebied kregen daarom afgelopen week het verzoek om minder water te gebruiken, bijvoorbeeld door niet te douchen. Dat moest voorkomen dat er meer rioolwater weglekt dat de reddingsoperatie kan hinderen.

Rioolwater

De autoriteiten gebruiken volgens omroep NHK zware machines om modder en puin weg te halen. Reddingswerkers kunnen alleen niet lang in het gat blijven, omdat de wanden steeds verder afbrokkelen.

Ook zou rioolwater zijn aangetroffen onder een helling die is aangelegd om constructievoertuigen te kunnen aanvoeren. Dat leidde zondag tot de opschorting van de operatie. Het is onduidelijk hoe het gaat met het slachtoffer, wiens truck ligt bedolven.