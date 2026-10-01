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Eerste onderzoek bevestigt dat piloot flydubai collega aanviel

Samenleving
door anp
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RIYAD (ANP/AFP) - Uit eerste onderzoek naar het incident aan boord van een flydubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag is gebleken dat de copiloot inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken. Ooggetuigen en de Israëlische regering zeiden dit al. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten.
De copiloot kon uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder worden overmeesterd. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saudische stad Tabuk. Beide piloten werden in een ziekenhuis behandeld. Saudi-Arabië meldt dat ze inmiddels, nu hun gezondheidstoestand is verbeterd, naar Abu Dhabi zijn gebracht.
Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de copiloot.
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