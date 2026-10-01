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Geen droger en regenachtig weer? Met deze acht tips droogt de was razendsnel en voorkom je schimmel in huis

tips
door Désirée du Roy
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In de zomer hang je de was gewoon buiten. Maar in de herfst, met dagenlang regen, wordt het lastig. Hang je alles binnen, dan stijgt de luchtvochtigheid in huis. Dat schiet niet op, ruikt niet lekker en het vergroot de kans op schimmel.
Heb je haast? Dan helpen twee ouderwetse trucs om je was snel te drogen.
- Rol het in een handdoek. Leg je T-shirt of trui plat op een schone, droge handdoek. Rol de handdoek strak op en druk voorzichtig op de rol. Het water gaat in de handdoek zitten. Handig voor je favoriete shirt of voor een wollen trui die anders eeuwen nodig heeft.
- Strijk de was droog. Leg het natte kledingstuk op de strijkplank en een schone, droge theedoek erover. Strijk over de theedoek. Die beschermt je kleding en neemt het vocht op. Ideaal voor je sportkleren vlak voor de les.

Lekker draaien

Natte was kan tot 3 liter water in zich dragen. Hoe droger de was uit de machine komt, hoe minder vocht er in huis terechtkomt. Kies daarom voor extra centrifugeren. Dat kost wat stroom, maar verkort de droogtijd flink. De ideale snelheid ligt tussen 1.400 en 1.600 toeren per minuut. Let op: controleer wel of je kleding zo'n hoge snelheid aankan.

Zo zet je je wasrek goed neer

- Kopse kant naar het raam. Als de lucht frontaal tegen de was komt, wordt hij afgeremd en bereikt hij de kleding erachter nauwelijks. Zet je rek met de smalle kant naar het open raam, zodat de lucht erdoorheen kan. Regent het hard naar binnen, dan is dit uiteraard even geen optie.
- Gebruik kledinghangers. Hoe verder de kleding uit elkaar hangt, hoe sneller het droogt. Het scheelt bovendien strijkwerk.
- Ventileer goed. Alleen een raam op een kier is te weinig. Zet deuren en meerdere ramen wijd open, anders krijgt schimmel vrij spel.

Hulpmiddelen

- Luchtontvochtiger. Sommige modellen hebben een speciale wasdroogfunctie. Het apparaat blijft dan doorwerken, ook als de ideale luchtvochtigheid al bereikt is. Vooral handig in een kleine ruimte.
- Elektrisch droogrek. Het drogen gaat rap maar is niet ideaal, omdat warme lucht stijgt. Verplaats je was daarom een paar keer op het rek.
- Radiatorwasrek. Hang je was liever niet direct op de radiator. Dan moet de cv-ketel harder werken en stijgen je stookkosten. Een radiatorwasrek lost dat op.

Meer weten?

Woning ventileren (Milieu Centraal)
Vocht en schimmel in huis: wat kun je eraan doen? (GGD Leefomgeving, pdf)

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