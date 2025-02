Eerste stap kabinet naar betere bescherming van grondrechten

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft vrijdag de eerste stappen gezet om de grondrechten van mensen beter te beschermen. Zo wordt het straks mogelijk om wetten aan de Grondwet te toetsen. Nu is dat nog niet toegestaan, maar dat verbod wordt opgeheven voor de klassieke grondrechten, maakten de NSC-ministers Judith Uitermark en Teun Struycken vrijdag bekend nadat de ministerraad met hun voorstel had ingestemd. Onderdeel van het plan is ook dat er een speciaal hof wordt opgericht dat over deze oordelen adviezen aan rechters kan geven.

Nederland is nog het enige land in Europa waar wetten niet mogen worden getoetst aan de Grondwet. En dat is best raar, zeggen de twee bewindslieden vrijdag. De betere bescherming van grondrechten is een vurige wens van NSC en werd ook al aangekondigd in het coalitieakkoord. Klassieke grondrechten zijn met name vrijheidsrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, van religie, van onderwijs net als de vrijheid van vergaderen en demonstreren, somde Uitermark op.

Over de precieze inrichting van het nieuwe hof wordt nog nagedacht. In ieder geval zal het bestaan uit tien tot twaalf leden die volledig onafhankelijk en onpartijdig rechtspreken. De leden worden voor maximaal negen jaar benoemd. Burgers kunnen niet zelf naar het hof stappen, maar wel de rechters die zich over zo'n vraagstuk buigen.