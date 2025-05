SCHEVENINGEN (ANP) - De politie heeft donderdag de eerste twee mensen aangehouden voor de rellen in Scheveningen van vorige week. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Rotterdam en een 16-jarige jongen uit Den Haag.

Enkele honderden jongeren raakten vorige week donderdag met elkaar in gevecht rond het Kurhaus in Scheveningen. Het geweld richtte zich ook tegen de politie en de ME. De politie heeft meer verdachten in beeld.