Eerste zitting in zaak over dood Lisa eind november

AMSTERDAM (ANP) - De eerste openbare zitting tegen de verdachte van de dood van de 17-jarige Lisa is op 25 november, meldt de rechtbank Amsterdam. De jonge vrouw werd in de nacht van 19 op 20 augustus omgebracht in Duivendrecht. Zij was op de fiets onderweg van Amsterdam naar huis in Abcoude.

De verdachte is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Naast de moord op Lisa wordt hij ook verdacht van een verkrachting in Amsterdam en een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

De man zegt dat hij uit Nigeria komt. Het Openbaar Ministerie meldde begin september dat nog niet honderd procent vaststond waar hij vandaan kwam.

De zitting begint om 09.30 uur, het gaat om een voorbereidende zitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Wanneer dat wel gebeurt, is nog onduidelijk. Verdere details over de zitting zijn nog niet bekendgemaakt.