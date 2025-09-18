Werkstraf voor Badr Hari om mishandeling

AMSTERDAM (ANP) - Badr Hari krijgt 24 uur werkstraf voor mishandeling. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie donderdag na berichtgeving door Het Parool. De vechtsporter zou volgens RTL Boulevard zijn ex-partner hebben mishandeld. Hij werd in februari opgepakt en zat drie dagen vast.

Naast de werkstraf krijgt Hari ook een contactverbod, een locatieverbod van een jaar en moet hij een schadevergoeding betalen.

Het OM bood Hari een strafbeschikking aan, dat betekent dat de zaak wordt afgedaan zonder tussenkomst van een rechter. De vechtsporter had twee weken om bezwaar te maken. Dat heeft hij niet gedaan en daarmee is de straf definitief, laat het OM weten.