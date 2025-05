Eichelsheim in Loenen: onze vrijheid is niet meer vanzelfsprekend

LOENEN (ANP) - Onze vrijheid is niet meer vanzelfsprekend en daarom moeten wij blijven herdenken. Dat zei Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim zondag tijdens de jaarlijkse herdenking op het Nationaal Ereveld Loenen. Op die begraafplaats in de Gelderse plaats liggen bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven.

"We leren nog steeds van het verleden. Van de verhalen over grenzeloos geweld en schokkende haat", vervolgde Eichelsheim. Hij haalde daarbij onder meer Johanna Kloet-Kösters aan, die meerdere onderduikers in huis had tijdens de Tweede Wereldoorlog en verraden werd. Zij ligt begraven in Loenen. "Liefde geven was haar leven en juist dat liefde geven, werd haar dood", citeerde de commandant de pleegzoon van de verzetsvrouw.

"Als militair ben je gewend om als broeders en zusters voor elkaar te zorgen", zei Eichelsheim ook. Hij benadrukte daarbij dat je niet dezelfde nationaliteit hoeft te hebben om voor elkaar te strijden. "Hadden de geallieerden ons toen niet als broeders gezien, dan waren wij nu niet vrij."

Bedreiging NAVO-grondgebied

Ook herhaalde hij dat de mogelijkheid bestaat dat zijn militairen worden ingezet binnen een internationale coalitie in Oekraïne en dat we ons klaar moeten maken voor een directe bedreiging van het NAVO-grondgebied. "Samen met onze bondgenoten en partners moeten wij de vijand afschrikken. En ook u bent onderdeel van deze afschrikking. Hoe hoog de druk ook wordt, we moeten ons niet laten verdelen en geen zondebokken zoeken. We moeten voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen. Dat is wat ik leer van herdenken: hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan ons verleden en aan elkaar", aldus de commandant.

Bij de herdenking die zondagmiddag plaatsvond waren volgens de organisatie ruim 2500 aanwezigen. Onder hen waren Nederlandse veteranen, nabestaanden en jongeren. Ambassadeurs van onder meer Nieuw-Zeeland, Polen en de Verenigde Staten legden samen een krans. Ook zong de cast van de musical Soldaat van Oranje twee liederen.