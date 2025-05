Pieter en Margriet leggen krans op Canadese begraafplaats Holten

HOLTEN (ANP) - Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben zondagochtend de dodenherdenking bijgewoond op de Canadese begraafplaats in de Twentse gemeente Rijssen-Holten. Op de begraafplaats zijn 1394 graven, waarvan het grootste deel van Canadese bevrijders is. Margriet en haar echtgenoot legden een krans.

Van Vollenhoven en zijn zoon Pieter-Christiaan zijn zondagavond op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Hier worden beroepsmilitairen en dienstplichtigen herdacht die sinds 1940 waar ook ter wereld voor het Koninkrijk zijn gevallen. Op Bevrijdingsdag is Van Vollenhoven in Wageningen bij de Nationale Herdenking Capitulaties 1945, de 5 mei-lezing en het Vrijheidsdefilé.

Dit jaar wordt op verschillende momenten en plaatsen in Nederland tachtig jaar vrijheid gevierd en herdacht. Leden van het Koninklijk Huis wonen in het lustrumjaar diverse vieringen en herdenkingen bij.