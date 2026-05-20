Eindelijk: kabinet ontbiedt ambassadeur om behandeling opvarenden flotilla

Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) heeft de Israëlische ambassadeur ontboden, vanwege de behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Op beelden is te zien dat activisten van de vloot, die op weg was naar Gaza, ruw behandeld werden.

De radicale Israëlische minister Itamar Ben-Gvir deelde die beelden zelf. Op die beelden is te zien hoe hij de arrestanten, die geboeid op de grond moeten knielen, bespot.

Berendsen zei eerder al de behandeling "ontoelaatbaar te vinden" en heeft dit ook al overgebracht aan zijn Israëlische ambtgenoot. Onder de arrestanten zijn drie Nederlanders. De minister wil de garantie van Israël dat zij "zo snel mogelijk kunnen vertrekken".

Hulpgoederen

De vloot was onderweg naar Gaza om onder meer medicijnen en hulpgoederen af te leveren. De boten werden gestopt in internationale wateren.

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en buitenlandminister Gideon Saar keurden de behandeling van de arrestanten af.