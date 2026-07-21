Eindhovense studenten bouwen ambulance op zonne-energie

EINDHOVEN (ANP) - Een groep studenten uit Eindhoven heeft een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. Volgens de bouwers kan dit mensen helpen in afgelegen gebieden. Ze kunnen daar moeilijk medische zorg krijgen, doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof beschikbaar is. In augustus wordt de wagen getest in Kenia, samen met hulporganisatie Amref.

De ambulance heeft de naam Stella Juva gekregen. De wagen heeft zonnepanelen op het dak. Die wekken elektriciteit op om de motor aan te drijven, maar ook om de medische apparaten aan boord te voeden. Op een zonnige dag en op een verharde weg zou de ambulance een bereik van 715 kilometer kunnen hebben, aldus de bouwers.

De 'mobiele kliniek' is ontwikkeld door Solar Team Eindhoven. Volgens de studentenploeg is het de eerste ambulance ter wereld die rijdt en werkt op zonne-energie.

Het studententeam deed in het verleden mee aan de World Solar Challenge. Dat is een race met auto's die aangedreven door zonne-energie van Noord- naar Zuid-Australië rijden, een afstand van ruim 3000 kilometer dwars door het uitgestrekte binnenland. Met een andere zonneauto reed het studententeam ruim 1000 kilometer door Marokko en de Sahara.

"Toegang tot zorg mag niet afhangen van de vraag of er een stopcontact of brandstof beschikbaar is", zegt Femke Maurits, die voor Amref gaat over samenwerkingen met anderen, zoals de Eindhovense studenten. "In afgelegen gebieden leggen zorgverleners soms grote afstanden per fiets af en is betrouwbare energie niet vanzelfsprekend, terwijl die juist essentieel is om bijvoorbeeld vaccins gekoeld te houden of medische apparatuur te kunnen gebruiken", zegt Maurits dinsdag in een verklaring.

Bij de tests in Kenia gaat de Eindhovense ambulance naar afgelegen gebieden, waar hij later zou kunnen worden ingezet. Bij de proeven wordt onder meer de behandeling van mensen met tuberculose nagebootst.