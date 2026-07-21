VS kondigen historische invoerheffingen op Canadese producten aan

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan een invoerheffing van 50 procent opleggen op verschillende Canadese producten. Dat meldt het Witte Huis maandag.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft daartoe een decreet ondertekend als reactie op de "discriminerende behandeling" door Canada van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivelproducten.

Deze nieuwe invoerheffingen, die over een maand van kracht moeten worden, zullen van toepassing zijn op uiteenlopende producten zoals wijn, ijshockeysticks en cement. Ook producten die in het kader van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst de VS binnenkomen, vallen hieronder.

De heffingen worden opgelegd op grond van artikel 338 van de Tariff Act uit 1930, dat de president de bevoegdheid geeft om invoerrechten van maximaal 50 procent op te leggen aan landen waarvan wordt aangenomen dat zij de Amerikaanse handel discrimineren. Deze bepaling is nog nooit eerder gebruikt om invoerrechten op te leggen.

De Canadese premier Mark Carney zegt in een reactie dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan om openstaande kwesties op te lossen alsook "alle nodige maatregelen te nemen" om Canadese bedrijven te ondersteunen.