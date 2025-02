Eis 4 maanden cel voor rellen rond Amsterdamse Plein '40-'45

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vier maanden cel geëist tegen een 21-jarige verdachte van rellen op het Amsterdamse Plein '40-'45 afgelopen november. De ongeregeldheden in stadsdeel Nieuw-West volgden op de gewelddadigheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv eerder die week, waarbij supporters van de Israëlische club doelwit waren.

De rellen begonnen rond 18.30 uur met het afsteken van zwaar vuurwerk. Een groep van ongeveer 130 personen, voornamelijk in het zwart gekleed en sommigen met gezichtsbedekking pleegde vernielingen, ook werd brand gesticht bij een restaurant. Een voorbijganger die de groep aansprak op hun gedrag werd mishandeld. In een tram ontstond brand nadat een explosief naar binnen was gegooid. Tijdens de zitting werden beelden vertoond van de rellen.

"Deze ordeverstoring heeft grote impact op de samenleving", zei de officier van justitie. "Verdachte heeft bijgedragen aan deze geweldsspiraal". Verdachte Hicham El M. zou op 11 november een motoragent hebben mishandeld en stenen hebben gegooid naar een stilstaande bus met passagiers. Die kon niet verder rijden, omdat relschoppers balken en hekken op de weg hadden gegooid. "Er was grote paniek, iedereen was doodsbang", verklaarde de chauffeur later bij de politie. "Het leek wel oorlog."

Camerabeelden

Agenten herkenden El M. na afloop op camerabeelden. Op zijn telefoon werd een oproep gevonden voor de rellen en een filmpje van de mishandeling van de agent. De verdachte ontkende dat hij had deelgenomen aan de ongeregeldheden. "Ik vind het wel erg wat er is gebeurd, maar ik was gewoon thuis." Over de mishandeling zei El M.: "Dat zou ik nooit doen."

Volgens de advocaat van de verdachte blijkt uit niets dat haar cliënt betrokken was bij het geweld. "We zijn het er allemaal over eens dat wat gebeurd is, erg is, maar we moeten wel hier de juiste mensen vervolgen."

Donderdagmiddag staan nog twee andere verdachten van de rellen terecht. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.