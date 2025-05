Elf mensen ontsnappen uit gevangenis New Orleans door gat in muur

NEW ORLEANS (ANP) - Uit een gevangenis in de Amerikaanse stad New Orleans zijn elf gevangenen ontsnapt door vermoedelijk een gat in een muur te maken achter een toilet. Amerikaanse media zijn in het bezit van foto's van een gat waarboven onder meer staat geschreven "Te makkelijk LOL", "ik ben onschuldig" en "pak ons dan als je kan".

Onder de ontsnapte gevangenen bevinden zich meerdere moordverdachten. Het gevangenispersoneel kwam achter de ontsnapping tijdens een routinetelling op vrijdagochtend.

Het kantoor van de lokale sheriff roept de bevolking op om extra alert te zijn op de voortvluchtige gevangenen, die als gewapend en gevaarlijk worden beschouwd. Een gevangene is al teruggevonden. Hij probeerde weg te rennen toen agenten hem wilden aanspreken en is toen direct aangehouden.