Europa werkt samen met VS aan extra sancties Rusland, zegt Macron

TIRANA (ANP/AFP) - Europese landen werken samen met de Verenigde Staten aan nieuwe sancties tegen Rusland als het een staakt-het-vuren met Oekraïne blijft weigeren. De Franse president Emmanuel Macron zei dat vrijdag tijdens een top van Europese leiders in Albanië.

"We blijven nieuwe sancties voorbereiden in samenwerking met de Verenigde Staten", zei Macron nadat eerder op de dag een vredesoverleg tussen Oekraïne en Rusland niet tot een doorbraak had geleid.

Ook andere Europese leiders dringen aan op strengere sancties voor Rusland om het uitblijven van een bestand. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky pleit op X eveneens voor zwaardere sancties. "De druk op Rusland moet worden gehandhaafd totdat Rusland bereid is de oorlog te beëindigen."