Energiebedrijven steunen energiemaatregelen kabinet

DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijven zijn positief over de energiemaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. "Het kabinet houdt hiermee regie. Het is goed dat veel maatregelen in het teken staan van verduurzaming, en daarmee ook onze strategische autonomie", zegt branchekoepel Energie-Nederland.

"We zijn ook zeer te spreken over de plannen rond het energiefonds om de energierekening voor kwetsbare huishoudens te dempen", laat een woordvoerster weten. "Uiteindelijk zijn verduurzaming en elektrificatie cruciaal. Daarom zou het goed zijn als het kabinet ook vol inzet op de aanpak van netcongestie. De aangekondigde crisiswet kan wat ons betreft zo snel mogelijk naar de Kamer."

Het kabinet maakt bijna 1 miljard euro vrij voor het verzachten van de economische impact van de Iranoorlog. Daarvan gaat 180 miljoen naar het Nationaal Warmtefonds. Uit dit fonds kunnen woningeigenaren een lening krijgen om hun woning te verduurzamen. Voor het Noodfonds Energie wordt 195 miljoen euro vrijgemaakt.

Energieafhankelijkheid doorbreken

Ook de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is positief over het pakket en spreekt van "goede eerste stappen". NVDE-voorzitter Olof van der Gaag hoopt wel dat er later meer stappen volgen. "Het kabinet denkt de goede kant op en biedt medicijnen tegen onze energieafhankelijkheid. Dat smaakt naar meer."

Volgens Van der Gaag is nu hét moment om de energieafhankelijkheid van Nederland structureel te doorbreken. "Zolang Nederland blijft leunen op aardgas, benzine en diesel uit het buitenland, blijven huishoudens en bedrijven blootgesteld aan geopolitieke spanningen en grillige prijzen." Door versneld over te schakelen naar groene energie van eigen bodem, zoals wind, zon, duurzame warmte en duurzame gassen, zou Nederland de regie over zijn energiesysteem kunnen terugpakken.