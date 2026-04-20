Transportsector ontevreden over steunpakket kabinet

ZOETERMEER (ANP) - De transportsector vindt het steunpakket vanuit de overheid vanwege de hoge brandstofprijzen "ernstig tekortschieten". Als reactie op de dure diesel gaat per 1 juli voor een periode van zes maanden de wegenbelasting voor vrachtwagens omlaag. "De geboden verlichting staat in geen verhouding tot de dagelijkse kostenexplosie waarmee transportbedrijven worden geconfronteerd", reageert branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Volgens TLN zijn bedrijven per week 300 euro extra kwijt per vrachtwagen door de duurdere diesel. "Dat is exact het bedrag dat ondernemers over zes maanden aan belasting terugkrijgen. Met andere woorden: wat het kabinet in een half jaar teruggeeft, zijn transportondernemers in één enkele extra weektankbeurt alweer kwijt."

TLN pleit voor een gerichte accijnsteruggave voor beroepsmatig dieselgebruik en een tijdelijke korting op de vrachtwagenheffing.

Goede stap

Belangenorganisatie voor bedrijven in handel en logistiek evofenedex is daarentegen blij met de gedachtegang van het kabinet. "Het is belangrijk dat er wordt gewerkt aan het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen", zegt beleidsadviseur Ricky Voorn. Volgens hem zijn dat maatregelen die op de lange termijn meer effect hebben en daar had nog meer op ingezet mogen worden, stelt hij. "Er wordt gedacht vanuit veerkracht voor bedrijven, leveringszekerheid en weerbaarheid. Dat zijn punten waar we het mee eens zijn. Graag hadden wij daar ook meer daad bij woord gezien."

Dat er op de korte termijn maatregelen worden genomen zoals het verlagen van de motorrijtuigbelasting is ook een goede stap, volgens Voorn. "Daar profiteren ook bedrijven van die al hebben geïnvesteerd in elektrisch rijden." Bij evofenedex stond een accijnsverlaging van benzine en diesel niet bovenaan het wensenlijstje.