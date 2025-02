Energieminister VS: klimaatneutraliteit in 2050 een sinister doel

De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, noemde maandag een belofte van de vorige president Joe Biden om de VS in 2050 klimaatneutraal te laten zijn een "sinister doel". Op een conferentie in Londen zei hij dat de overheid de productie van olie, gas, en kolen niet moet dwarszitten.

Biden stelde in 2021 een doel voor de Verenigde Staten om tegen 2050 een netto nuluitstoot te bereiken om klimaatverandering te bestrijden. Hij wilde dit deels door subsidies te gebruiken om een uitbreiding van schone energie en elektrische voertuigen aan te moedigen.

De regering van Trump wil een heel andere koers varen. "Netto nul 2050 is een sinister doel. Het is een verschrikkelijk doel", zei Wright, die via een videoverbinding sprak op een conferentie in Londen. Volgens hem heeft "het agressieve streven ernaar", geen voordelen opgeleverd, maar wel enorme kosten.