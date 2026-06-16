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Enkele honderden demonstranten bij WK-stadion waar Iran voetbalt

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 3:57
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INGLEWOOD (ANP) - Buiten het Los Angeles Stadium is maandag gedemonstreerd voorafgaand aan de wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland. Zo'n driehonderd tot vijfhonderd mensen waren aanwezig buiten het stadion. Ze zwaaiden onder meer met vlaggen om hun onvrede over het Iraanse regime te uiten.
"Het voetbalteam van de terroristische Islamitische Staat vertegenwoordigt niet het Iraanse volk", was op een spandoek te lezen. Anderen zwaaiden met vlaggen van Iran van voor de Islamitische Revolutie van de jaren zeventig. De sfeer bleef rustig, aldus verslaggevers ter plaatse.
Wereldvoetbalbond FIFA kreeg van een rechter maandag toestemming voor een verbod op de voormalige vlag van Iran tijdens WK-wedstrijden. De vlag wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige regime en supporters in Californië wilden de vlag meenemen het stadion in.
Iran had gedreigd met het stilleggen van wedstrijden tijdens het WK voetbal als er in de stadions protesten zijn van de Perzische diaspora tegen het islamitische bewind.
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