Enquêtecommissie heeft 'strijd geleverd' voor coronadocumenten

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 17:00
DEN HAAG (ANP) - De parlementaire enquêtecommissie corona heeft "een strijd moeten leveren" om documenten los te krijgen over de besluitvorming tijdens de coronapandemie. Dat heeft commissievoorzitter Daan de Kort (VVD) gezegd tijdens een persconferentie. De enquêtecommissie begint volgende week met haar openbare verhoren.
Er was volgens De Kort "een verschil van inzicht" met het kabinet over welke stukken "al dan niet gelakt" geleverd konden worden. De Raad van State kwam eraan te pas en stelde de enquêtecommissie "grotendeels" in het gelijk. De Kort is tevreden met wat de commissie uiteindelijk heeft ontvangen. Maar: "Je weet nooit wat je niet weet."
Naast het doorspitten van documenten heeft de enquêtecommissie gesprekken gevoerd met 81 betrokkenen, van wie er 47 zijn opgeroepen voor een openbaar verhoor. Dat is niet vrijblijvend; de genodigden zijn verplicht te komen en het verhoor wordt onder ede afgenomen.
