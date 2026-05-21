Roland Garros 'zal niet toegeven' na onvrede over prijzengeld

Sport
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 16:55
PARIJS (ANP/AFP) - Roland Garros lijkt het prijzengeld dit jaar niet te verhogen, ondanks de onvrede bij tennissers over de verdeling van de toernooiopbrengsten. "We zullen niet toegeven", zei toernooidirecteur Amélie Mauresmo donderdag.
Onder spelers heerst al langer ontevredenheid over de inkomstenverdeling. Woensdag kondigde een groep tennissers aan komende vrijdag tijdens de persdag van Roland Garros de pers slechts vijftien minuten te woord te staan. Die tijd werd symbolisch gekozen, verwijzend naar de 15 procent van de totale inkomsten van de grandslamtoernooien die momenteel naar het prijzengeld voor spelers gaat.
Vrijdag staat er een gesprek gepland tussen de organisatie van het grandslamtoernooi en enkele vertegenwoordigers van de spelers.
"We nemen de uitspraken van de spelers doorgaans niet licht op", aldus Mauresmo. "Ik heb vertrouwen in de gesprekken die zullen plaatsvinden en in de gesprekken die al hebben plaatsgevonden", stelt ze.
Het hoofdtoernooi in Parijs begint komende zondag.
