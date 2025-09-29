ECONOMIE
EO, HUMAN en VPRO vormen samen nieuw omroephuis

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 10:34
anp290925057 1
HILVERSUM (ANP) - EO, HUMAN en VPRO vormen samen een omroephuis in het nieuwe publieke bestel. Dat hebben de omroepen maandag gezamenlijk bekendgemaakt. De drie partijen noemen het omroephuis Het Huis van de Verdieping.
In april, vlak nadat toenmalig mediaminister Eppo Bruins had gemeld dat de taken van de individuele omroepen worden ondergebracht in vier of vijf omroephuizen, kondigden HUMAN en VPRO al aan dat zij een omroephuis wilden oprichten en daarvoor op zoek waren naar een derde partij. HUMAN en VPRO zijn sinds 2022 een samenwerkingsomroep.
