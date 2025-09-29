Lufthansa schrapt 4000 administratieve banen

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse Lufthansa neemt tot 2030 afscheid van 4000 administratieve medewerkers. Dat heeft de grootste luchtvaartgroep van Europa bevestigd voor het begin van een investeerdersdag in München maandag. Het is het grootste banenverlies bij het bedrijf sinds de coronacrisis.

Lufthansa gaat de mensen vervangen door verder te digitaliseren en automatiseren. Zo moet de winstgevendheid verbeteren. Vorig jaar was het Duitse bedrijf achter ook onder meer Austrian Airlines en Eurowings genoodzaakt de verwachtingen tot twee keer toe bij te stellen door onder meer de gevolgen van stakingen en uitgestelde vliegtuigleveringen.

Lufthansa stelt naar aanleiding van de reorganisatieplannen de verwachte winstmarge nu naar boven bij. Eerst was die 8 procent van de omzet, nu wordt uitgegaan van 8 tot 10 procent.

Vrijdag lekte het voorgenomen banenverlies al uit via anonieme bronnen. Bij Lufthansa werken meer dan 100.000 mensen, onder wie ongeveer 15.000 administratieve werknemers.