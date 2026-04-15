Epe houdt vast aan dwangsom voor COA om asielopvang

EPE (ANP) - Epe legt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) definitief een zogeheten last onder dwangsom op, omdat het niet is gelukt om de noodopvang in het Fletcher Hotel op tijd te sluiten. Het gemeentebestuur heeft besloten dat het opvangorgaan nog een week de tijd krijgt om de opvang te beëindigen. Vanaf 22 april moet het 63.480 euro per dag betalen, met een maximum van 11,4 miljoen euro.

Vooralsnog wordt er afgezien van een dwangsom aan het Fletcher Hotel. Eerder zei de gemeente ook geld te willen zien van de hotelketen maar de eigenaar heeft aangegeven de overeenkomst met het COA te hebben ontbonden "en daarmee actief bij te dragen aan het beëindigen van de situatie". Over zes weken wordt er opnieuw een besluit genomen.

Epe had eerder al aangekondigd met de dwangsommen te komen, aangezien het niet is gelukt om de noodopvang in het hotel zoals afgesproken op vrijdag 20 maart te beëindigen. Het college van burgemeester en wethouders meldde op 19 maart dat voortzetting van de opvang onacceptabel is. Volgens het COA is er echter geen andere plek voor de 276 asielzoekers in het hotel op de Veluwe.

Onhoudbare situatie

Burgemeester Tom Horn zegt te begrijpen dat de druk op de asielopvang groot is. "Tegelijkertijd mogen inwoners en ondernemers van ons verwachten dat wij afspraken handhaven. Dit besluit is niet gericht tegen de mensen die in de noodopvang verblijven, maar tegen een situatie die juridisch en bestuurlijk niet langer houdbaar is."

De noodopvang in het hotel in Epe begon op 20 maart 2024. In september van dat jaar stemde de gemeente in met een verzoek tot verlenging voor een periode van maximaal anderhalf jaar.

Eerder legden de gemeenten Westerwolde, waar het aanmeldcentrum in Ter Apel ligt, en Hardenberg al dwangsommen op aan het COA. Deze bedragen waren lager dan die van Epe.