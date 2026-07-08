Erdogan begint NAVO-overleg met pleidooi tegen wapenrestricties

ANKARA (ANP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de vergadering van de 32 NAVO-regeringsleiders geopend. De gastheer pleitte voor goede samenwerking tussen de bondgenoten en herhaalde dat wat hem betreft daarom alle beperkingen op wapenhandel tussen lidstaten, die vooral Turkije treffen, moeten worden opgeheven.

De Amerikanen hebben Turkije verboden om F-35-gevechtsvliegtuigen te kopen en de Fransen staan het land niet toe om een luchtverdedigingssysteem aan te schaffen. Erdogan klaagt daar al jaren over, maar hoopt daar op deze top verandering in te brengen. Dat lijkt succes te hebben, want de Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag de sancties tegen Turkije te willen schrappen en persbureau Reuters schreef dat ook de Fransen hun standpunt mogelijk gaan herzien.

Erdogan richtte zich tijdens de opening van de NAVO-vergadering ook tot de leden van de Europese Unie. Hij riep die landen op om geen defensieplannen te maken die NAVO-landen van buiten de EU uitsluiten.