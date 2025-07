Erdogan over ontwapening PKK: nieuw hoofdstuk voor Turkije

ANKARA (ANP/RTR/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelt dat een nieuw hoofdstuk is aangebroken voor zijn land omdat de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) is begonnen met een ontwapeningsproces. De eerste wapens werden vrijdag symbolisch vernietigd, een belangrijke stap richting beëindiging van het conflict met de Turkse staat.

"Sinds gisteren is de gesel van het terrorisme in de eindfase beland. Vandaag is een nieuwe dag, een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis is geopend. De deuren naar een groot en krachtig Turkije zijn vandaag wijd opengezet", zei Erdogan in een toespraak.

De president stelde dat Turkije en zijn 86 miljoen burgers hebben "gewonnen". "We weten wat we doen. Niemand hoeft zich zorgen te maken of vragen te stellen. We doen dit allemaal voor Turkije, voor onze toekomst." Erdogan kondigde de oprichting aan van een commissie in het parlement om de juridische vereisten rond het ontwapeningsproces te bespreken.

Onafhankelijkheidsstrijd

De PKK begon in de jaren tachtig een gewapende strijd voor een onafhankelijk Koerdistan, die meer dan 40.000 mensen het leven kostte. In mei kondigde de organisatie aan zich te zullen ontbinden en ontwapenen. De groepering stelt dat voortaan via democratische middelen moet worden opgekomen voor de rechten van de Koerdische bevolking.

De koerswijziging is het resultaat van een nieuw vredesinitiatief. De pro-Koerdische DEM-partij speelde een belangrijke rol in het contact tussen de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan en Ankara. De partij omschreef de ontwapeningsceremonie als het begin van een "nieuw tijdperk voor de Koerdische kwestie".