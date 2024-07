Erdogan: Turkije kan Israël binnenvallen om Palestijnen te helpen

RIZE (ANP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag gewaarschuwd dat zijn land Israël zou kunnen binnenvallen om de Palestijnen te helpen. Hij verwees daarbij naar eerdere interventies van Turkije in het verleden: in Libië en in Nagorno-Karabach.

Erdogan, die felle kritiek heeft op het Israëlische offensief in Gaza, deed de uitspraken in een speech op een bijeenkomst van zijn regeringspartij in zijn woonplaats Rize, waarin hij de defensie-industrie van Turkije prees. "We moeten heel sterk zijn, zodat Israël deze dingen niet kan doen tegen de Palestijnen", zei hij. "Net zoals we ooit Karabach zijn binnengevallen, net zoals we ooit Libië zijn binnengevallen, zouden we nu hetzelfde kunnen doen."

Erdogan bleef verder echter vaag. Hij gaf geen indicatie dat hij ook echt op korte termijn een militaire interventie overweegt. Toch onderstrepen zijn opmerkingen de groeiende vijandigheid tussen Turkije en Israël.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Israel Katz, reageerde op de opmerkingen in een bericht op X. "Erdogan treedt in de voetsporen van Saddam Hussein en dreigt Israël aan te vallen", schreef hij. "Laat hij zich herinneren wat er toen gebeurde en hoe dat afliep."