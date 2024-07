Philips stijgt, Heineken zakt in hogere AEX na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Philips behoorde maandag tot de grootste stijgers in de AEX-index op het Damrak. Het zorgtechnologieconcern zag de orders in het tweede kwartaal voor het eerst in acht kwartalen weer stijgen, nu het bedrijf de problemen met zijn apparaten tegen slaapapneu grotendeels achter zich heeft gelaten. Eind april schikte het concern voor 1,1 miljard dollar aan claims in verband met deze slaapapneu-affaire.

De terugkeer van de ordergroei is volgens Philips-topman Roy Jakobs een bemoedigend signaal en werd met name veroorzaakt door groei in Noord-Amerika. Philips handhaafde verder de omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd dik 8 procent hoger gezet.

Heineken zakte daarentegen ruim 5 procent. De bierbrouwer zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen, meer leed wel een nettoverlies van 95 miljoen euro door een grote afschrijving in China. De bierbrouwer moest 874 miljoen euro aan waarde afschrijven op zijn investering in CR Beer, de grootste brouwer van China. De afboeking komt volgens Heineken door de gedaalde beurskoers van CR Beer.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 911,35 punten. Vorige week donderdag sloot de hoofdindex nog voor het eerst sinds 8 mei onder de 900 punten door flinke verliezen in de chipsector. De MidKap klom 0,3 procent tot 873,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.