Resultaten Philips en Heineken centraal op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar de resultaten van zorgtechnologieconcern Philips en bierbrouwer Heineken. Philips zag de orders in het tweede kwartaal voor het eerst in acht kwartalen weer stijgen, nu het bedrijf de problemen met zijn apparaten tegen slaapapneu grotendeels achter zich heeft gelaten. Eind april schikte het concern voor 1,1 miljard dollar aan claims in verband met deze slaapapneu-affaire.

De terugkeer van de ordergroei is volgens Philips-topman Roy Jakobs een bemoedigend signaal en werd met name veroorzaakt door groei in Noord-Amerika. De stijging werd wel deels tenietgedaan door een daling in China. Philips krijgt ook ruim een half miljard euro van zijn verzekeraars als compensatie voor de kosten voor het afwikkelen van het slaapapneuschandaal. Van dit bedrag is al zo'n 150 miljoen euro binnen en de rest wordt in de tweede jaarhelft verwacht. Philips handhaafde verder de omzetverwachting voor het hele jaar.

Heineken zag de omzet in de eerste jaarhelft stijgen, meer leed wel een nettoverlies van 95 miljoen euro door een grote afschrijving in China. De bierbrouwer moest 874 miljoen euro aan waarde afschrijven op zijn investering in CR Beer, de grootste brouwer van China. De afboeking komt volgens Heineken door de gedaalde beurskoers van CR Beer. Topman Dolf van den Brink sprak verder van een solide eerste jaarhelft, met sterke prestaties in Brazilië, Mexico en India. Ook in Europa won Heineken in de meeste landen marktaandeel.

Spanning Midden-Oosten

Beleggers houden verder de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten. De Israëlische regering kondigde aan keihard terug te zullen slaan tegen Hezbollah. Israël is ervan overtuigd dat de aanval op Majdal Shams, die aan twaalf jongeren en kinderen het leven kostte, het werk was van Hezbollah. De Amerikaanse regering is met Israël in gesprek over de reactie op de aanval om te voorkomen dat de strijd verder uit de hand loopt.

De AEX-index lijkt hoger te gaan beginnen aan de nieuwe drukke week. De Aziatische aandelenmarkten lieten overwegend een sterk herstel zien, na de recente zware koersverliezen. De Nikkei in Tokio steeg 2,1 procent en maakte daarmee een einde aan een achtdaagse verliesreeks. De Hang Seng-index in Hongkong won 1,8 procent.

Euro- en oliekoersen

De euro was 1,0855 dollar waard, tegen 1,0858 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 77,59 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 81,63 dollar per vat.