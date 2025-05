Estland wil NAVO-norm voor defensie van 5 procent

WARSCHAU (ANP) - Estland vindt dat alle NAVO-landen in de toekomst 5 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie moeten besteden. Dat zei de Estse minister van Buitenlandse Zaken Margus Tsahkna woensdag in Warschau, voor de start van de informele bijeenkomst met de EU-ministers. Op de NAVO-top in juni in Den Haag moet een nieuwe norm worden afgesproken.

Estland zal daar pleiten voor verhoging naar 5 procent, zei minister Tsahkna. "Dit volgt uit de NAVO-defensieplannen voor Europa."

Zijn regering heeft twee weken geleden afgesproken vanaf volgend jaar 5,4 procent van het bbp aan defensie te besteden.

De huidige NAVO-norm ligt op 2 procent. Lang niet alle NAVO-landen voldoen daar nu aan. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de norm naar 5 procent gaat. NAVO-baas Mark Rutte wil ook naar 5 procent, maar volgens ingewijden vindt Rutte dat 1,5 procentpunt daarvan mag worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld infrastructuur en cyberveiligheid.