Blessure houdt tennisser Van de Zandschulp voorlopig aan de kant

VEENENDAAL (ANP) - Van een rentree op de tennisbaan van Botic van de Zandschulp is voorlopig geen sprake. De uit Veenendaal afkomstige tennisser moest ruim twee weken geleden geblesseerd opgeven in Madrid en kwam sindsdien niet meer in actie. "Helaas ben ik nog steeds geblesseerd na Madrid. Hopelijk keer ik over een paar weken terug op de baan", schrijft Van de Zandschulp op Instagram. Het zou gaan om een liesblessure.

Daarmee lijkt zijn deelname aan Roland Garros in gevaar. Het tweede grandslamtoernooi van dit jaar begint op zondag 25 mei. Van de Zandschulp werd de afgelopen twee jaar telkens in de eerste ronde uitgeschakeld in Parijs. Drie jaar geleden bereikte hij de derde ronde waarin de Spaanse gravellegende Rafael Nadal te sterk was.