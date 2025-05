EU-autoriteit ziet lage risico's pesticiden, stichting sceptisch

BRUSSEL (ANP) - De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) schat de gezondheidsrisico's die mensen lopen door pesticideresten op hun voedsel in als "laag". Uit een jaarlijkse analyse van de autoriteit blijkt dat 98 procent van duizenden onderzochte voedselproducten niet meer residuen van bestrijdingsmiddelen bevat dan is toegestaan. Van 1 procent is helder dat ze niet aan de EU-normen voldeden. De overige 1 procent kwam weliswaar te hoog uit, maar de overschrijdingen bleven binnen de onzekerheidsmarge.

Hoewel EFSA weinig zorgen heeft, stellen de resultaten de stichting Pesticide Action Network (PAN) allerminst gerust. Vooral in cocktails van verschillende bestrijdingsmiddelen ziet de organisatie een risico.

Vooral peren en mandarijnen bevatten vaak kleine resten van meerdere middelen: dat gold in de analyse voor bijna twee derde van de onderzochte monsters. Op één partij peren werden veertien middelen aangetroffen, allemaal onder de zogeheten maximale residulimiet (MRL).