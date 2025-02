EU-besluit over meer begrotingsvrijheid defensie-uitgaven in mei

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën nemen waarschijnlijk in mei een besluit over de mogelijkheid voor lidstaten om defensie-uitgaven buiten de strenge Europese begrotingsregels te houden. Met deze ontsnappingsclausule kunnen lidstaten investeren in "nieuw materieel zoals tanks, vliegtuigen en munitie", zonder dat ze daarvoor door de Europese Commissie worden bestraft, zei de Poolse minister van Financiën Andrzej Domanski na de maandelijkse vergadering van EU-ministers van Financiën. Minister Eelco Heinen (Financiën) is daartegen.

"Het oprekken van regels heeft geen enkele zin", zei Heinen na afloop van de vergadering in Brussel tegen RTL Z. "Schuld is schuld en je zult dat uiteindelijk terug moeten betalen. Dus wat je op de korte termijn denkt te winnen, daar heb je op de lange termijn alleen maar last van." Nederland vindt eerst dat alle EU-lidstaten 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie moeten gaan besteden en dat daarna moet worden gekeken wat extra nodig is.