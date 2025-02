Oekraïense president Zelensky ziet af van bezoek aan Saudi-Arabië

ANKARA (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn bezoek aan Saudi-Arabië op de valreep uitgesteld. Hij zou het koninkrijk woensdag bezoeken, kort na de ontmoeting tussen een Amerikaanse en een Russische delegatie in Riyad over een toenadering tussen beide landen en over vrede in Oekraïne. Zelensky bezoekt Saudi-Arabië op 10 maart.

Zelensky herhaalde tijdens zijn bezoek in Turkije dat Oekraïne aan de onderhandelingstafel moet zitten als over vrede in het land wordt gesproken. Zijn Turkse gastheer president Erdogan zei dat Turkije een ideale plek is om vredesonderhandelingen voor de oorlog in Oekraïne te houden. In 2022 zijn er onderhandelingen in Antalya geweest en Turkije was initiatiefnemer van de deal over vrije commerciële scheepvaart in de Zwarte Zee tijdens de oorlog.