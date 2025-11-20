ECONOMIE
EU-buitenlandchef mist concessies Rusland in vredesplan

door anp
donderdag, 20 november 2025 om 9:29
BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas mist concessies van Rusland in het vredesplan van de VS en Rusland. In dat plan, waarover de Financial Times en nieuwssite Axios berichten, zou onder meer staan dat Oekraïne grondgebied moet opgeven en zijn leger moet halveren. "In deze oorlog is er één agressor en één slachtoffer, maar we hebben geen enkele concessie van Russische zijde gezien", zei Kallas voor de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.
De Russische president Vladimir Poetin "zou deze oorlog natuurlijk onmiddellijk kunnen beëindigen als hij stopt met bombarderen van civiele infrastructuur zoals ziekenhuizen, burgers en het doden van mensen", zei Kallas. "Hij had ook al eerder kunnen instemmen met een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren."
Volgens Kallas kan de Amerikaanse president Donald Trump de oorlog niet beëindigen. "Ook de Oekraïners en de Europeanen moeten instemmen met de plannen."
"We verwelkomen alle zinvolle inspanningen om deze oorlog te beëindigen, maar vrede moet rechtvaardig en blijvend zijn."
