EU en NAVO zoeken omweg voor verlammend wantrouwen Turkije-Cyprus

PARIJS (ANP) - De Europese Unie en de NAVO werken aan een manier om een belangrijk obstakel voor de herbewapening van Europa te omzeilen. Ze werken aan een oplossing om de EU te kunnen informeren over de militaire kracht en zwaktes van de lidstaten, zegt een EU-topambtenaar. Daardoor zou de EU, die probeert de Europese defensie-industrie uit het slop te trekken, beter haar werk kunnen doen.

De NAVO deelt de streefwaarden voor de militaire slagkracht van de lidstaten, de zogenoemde capability targets, niet met de Europese Commissie. Turkije houdt die overdracht al jaren tegen. Het land houdt een deel van EU-land Cyprus bezet en ziet de Cyprioten liever niet in zijn militaire geheimen grasduinen.

Het zou het mooist zijn als de kwestie-Cyprus werd opgelost en Turkije, Cyprus en zijn beschermheer Griekenland moeiteloos zouden samenwerken, zegt de hoogste ambtenaar van de EU-buitenlanddienst tegen het ANP. Maar zolang het niet zover is, is er volgens deze Charles Fries "een pragmatische oplossing. Van de 27 EU-lidstaten zijn er 23 ook lid van de NAVO. Als zij hun individuele targets met ons delen, dan valt daarmee te werken. Een drietal landen doet dat uit eigen beweging al."

Nederland is een van de landen die Brussel al "zoveel mogelijk" van de vertrouwelijke informatie verstrekt, zegt het ministerie van Defensie. "We zijn in overleg en denken na over meer delen met de EU." Dat zou de unie moeten helpen om "de gezamenlijke inkoop en industrie-ontwikkeling" te "optimaliseren".

De EU moet de inkoop van wapens door de lidstaten gaan coördineren nu Europa zich in allerijl herbewapent om Rusland te kunnen afschrikken en onafhankelijker te staan van de VS. Daarvoor moet zij weten wat landen in huis hebben en vooral wat niet, maar dat is heel gevoelige informatie.