Starmer: volgende fase voorbereiding voor vredesmissie Oekraïne

LONDEN (ANP) - De voorbereiding voor een vredesmissie in Oekraïne gaat de volgende fase in. Komende donderdag komen de leiders van verschillende krijgsmachten samen om te praten over de invulling van deze "operationele fase". Dat verklaarde de Britse premier Keir Starmer na een overleg met de 'coalitie van bereidwillige landen'.

"We versnellen ons praktische werk", aldus Starmer, die de onlinevergadering organiseerde. Het is nog niet duidelijk hoeveel landen hebben toegezegd dat ze willen meedoen aan een eventuele missie om toe te zien op een vrede in Oekraïne. Maar volgens de Britse premier is die groep groter dan twee weken geleden, toen westerse leiders samenkwamen in Londen. Ook zouden er meer toezeggingen zijn gedaan.

De bijeenkomst van militaire leiders donderdag is ook in Londen. Dat overleg is bedoeld om af te stemmen hoe de legers kunnen samenwerken en veiligheidsgaranties kunnen geven aan Oekraïne. De aanwezigheid van internationale troepen zou ervoor moeten zorgen dat Rusland een vredesakkoord niet breekt en Oekraïne weer aanvalt.

Voorstel

De Verenigde Staten hebben Oekraïne en Rusland een voorstel gedaan voor een bestand, maar willen geen veiligheidsgaranties geven om daarop toe te zien. Kyiv heeft dat voorstel al geaccepteerd, Moskou nog niet.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was ook aanwezig bij de onlinevergadering van de groep landen die wel bereid zouden zijn die garanties te geven, de zogenoemde 'coalitie van bereidwillige landen'. Volgens Zelensky zal een vrede duurzamer zijn als er Europese troepen in Oekraïne zijn. Hij wil nu snel duidelijkheid over welke landen daar toezeggingen voor willen doen, schrijft hij op X.

Rusland heeft eerder gezegd de aanwezigheid van Europese troepen in Oekraïne onacceptabel te vinden, maar volgens Zelensky zou het een fout zijn om daar rekening mee te houden. "De missie moet worden gestationeerd op Oekraïens grondgebied. Het is een veiligheidsgarantie voor Oekraïne en Europa. Als Poetin een buitenlandse missie op Russisch grondgebied wil hebben, is dat aan hem. Maar het is niet aan hem om te beslissen over de veiligheid van Oekraïne en Europa."