EU haalt klimaatdoel van 55 procent minder CO2 in 2030 net niet

De EU ligt momenteel op koers om per 2030 54 procent van de CO2-uitstoot te verminderen ten opzichte van 1990. Dat stellen Eurocommissarissen Teresa Ribera (Schone Transitie), Wopke Hoekstra (Klimaat) en Dan Jørgensen (Energie) vast op basis van de landelijke klimaatplannen. Daarmee wordt het vastgestelde doel van 55 procent minder uitstoot per 2030 van de Europese Commissie net niet gehaald.

De 54 procent minder uitstoot wordt gehaald "als de lidstaten bestaande en geplande nationale maatregelen en EU-beleidsmaatregelen volledig implementeren", zeiden de drie Eurocommissarissen tijdens een persconferentie. Zo blijft de EU op koers haar klimaatplannen te halen. Als alles wordt uitgevoerd zoals gepland, bestaat bovendien in 2030 42 procent van de EU-energie uit hernieuwbare energie, verwacht de Commissie.

De Eurocommissarissen zien dat lidstaten "verbetering" hebben getoond in hun landelijke klimaatplannen. Het halen van het doel van 55 procent minder uitstoot is dan ook nog altijd in zicht, verwachten ze.

'Intensiever samenwerken'

De Europese Commissie wil dat de EU in 2050 klimaatneutraal is. Oorspronkelijk zou er gestreefd worden de uitstoot in 2040 terug te dringen naar 90 procent, maar dat getal ligt onder druk vanuit het bedrijfsleven, de industrie en enkele lidstaten. Bij de presentatie hebben de Eurocommissarissen een streefpercentage voor 2040 dan ook niet genoemd.

Wel zegt de Commissie "intensiever met de lidstaten te willen samenwerken" om de doelen te halen. Zo moet er meer gebeuren om koolstof te kunnen verwijderen via bijvoorbeeld ander landgebruik en de aanleg van bossen. Slechts negen lidstaten hebben hiervoor plannen ingeleverd die haalbaar lijken, noteert de Commissie.

Fossiele brandstoffen

Ook hebben maar weinig lidstaten echt concrete plannen ingeleverd hoe ze fossiele brandstoffen willen uitfaseren. Slechts enkele EU-landen hebben bijvoorbeeld een overzicht gegeven van hun subsidies voor fossiele brandstoffen of een tijdlijn van de afbouw daarvan.

Nog niet alle EU-lidstaten hebben hun volledige klimaatplannen ingeleverd. De Commissie wacht nog op de plannen van België, Estland en Polen.