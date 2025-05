Basketballers Indiana Pacers op één zege van tweede NBA-finale

INDIANAPOLIS (ANP/BELGA) - De basketballers van Indiana Pacers zijn één zege verwijderd van de finale van de NBA. Onder meer dankzij 32 punten van Tyrese Haliburton en 30 punten van Pascal Siakam won de ploeg uit Indianapolis in eigen stadion met 130-121 van New York Knicks. Daardoor staat het nu 3-1 in de best-of-sevenserie.

De beslissing kan in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag al vallen in New York. Als de thuisploeg dan wint, krijgen de Pacers twee dagen later in eigen stadion een volgende kans om zich te plaatsen voor de finale tegen Oklahoma City Thunder of Minnesota Timberwolves.

Indiana Pacers haalde pas één keer eerder de landelijke finale. In 2000 verloor de club van Los Angeles Lakers.