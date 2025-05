Wat is de minst slechte alcoholische drank

is een beetje verschil, legt de Een gewetensvraag als je hem stelt aan een arts of de Jellinek-kliniek. Maar ereen beetje verschil, legt de New York Times uit.

ethanol, ongeacht het type drank. Toch zijn er strategieën om de schade te beperken.

Het alcoholpercentage is bepalend

De alcohol by volume (ABV) is de belangrijkste factor om op te letten. Hoe meer ethanol in je drankje zit, hoe schadelijker het is1. Een algemene regel is om dranken met lagere ABV te kiezen. Bier heeft over het algemeen minder ethanol per ounce dan wijn, en wijn heeft minder dan sterke drank zoals wodka en tequila1.

Een standaard portie bevat echter ongeveer evenveel ethanol:

25 ml (5% pure alcohol)

140 ml wijn (12% pure alcohol)

5 ml sterke drank (40% pure alcohol)

De "minst slechte" opties

Wodka en gin worden vaak genoemd als de gezondste alcoholische dranken omdat deze doorzichtige sterke dranken de minste calorieën en suikers bevatten en makkelijker door het lichaam kunnen worden verwerkt. Een shot wodka bevat 64 calorieën, gin 73 calorieën.

Champagne is ook een relatief goede keuze met slechts 85 calorieën per glas en minder dan 2 gram suiker. De druiven bevatten bovendien polyfenolen die kunnen helpen bij bloeddrukcontrole.

Tequila en mezcal uit 100% agave zijn eveneens betere opties, met 64-100 calorieën per shot en 0 gram suiker. Tequila zou volgens onderzoek beter zijn voor de bloedsuikerspiegel.

Wat je moet vermijden

Complexe cocktails met meerdere soorten sterke drank zoals Long Island iced teas en Mai Tai's hebben meestal een hoog alcoholpercentage en veel calorieën. Ook dranken gemengd met cafeïne (zoals espresso martini's) zijn af te raden, omdat ze je minder dronken kunnen laten voelen dan je werkelijk bent.

Donkere dranken zoals bourbon, rum en brandy bevatten meer congeneren - stoffen die tijdens fermentatie ontstaan - wat kan leiden tot ergere katers, hoewel ze niet schadelijker zijn voor de gezondheid1.

Het type drank maakt weinig uit voor kankerrisico

Voor het risico op kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht lijkt het soort alcoholhoudende drank (wijn, bier of sterke drank) over het algemeen niet uit te maken. Het schadelijke effect wordt immers veroorzaakt door de alcohol zelf. Alcohol verhoogt het risico op zeven soorten kanker, waaronder mond-, keel-, borst-, lever- en darmkanker

De beste strategie

De experts zijn eenduidig: er is geen veilig niveau van alcoholconsumptie. Als je toch drinkt, kies dan voor één drankje dat je echt wilt in plaats van meerdere "gezondere" alternatieven. Let goed op de hoeveelheid die je drinkt en het alcoholpercentage van je drankje. Het advies van de Gezondheidsraad is: drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag.