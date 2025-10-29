ECONOMIE
EU: inname el-Fasher gevaarlijk kantelpunt in oorlog in Soedan

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 10:04
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie noemt de inname van de Soedanese stad el-Fasher een "gevaarlijk kantelpunt in de oorlog". De verovering door de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) verergert de toch al slechte mensenrechtensituatie, schrijven buitenlandchef Kaja Kallas en Eurocommissaris Gelijkheid, Paraatheid en Crisisbeheer Hadja Lahbib in een gezamenlijke verklaring.
Bij de aanvallen zijn grote aantallen mensen gedood, melden verschillende bronnen. Tienduizenden zijn gevlucht. "Dat burgers doelwit worden op basis van hun etniciteit onderstreept de wreedheid van de Rapid Support Forces", aldus Kallas en Lahbib.
"De Rapid Support Forces dragen verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers in gebieden die onder hun controle staan, onder wie hulpverleners, lokale hulpdiensten en journalisten. Humanitaire organisaties moeten onmiddellijke, veilige en onvoorwaardelijke toegang krijgen tot alle behoeftige mensen." De EU werkt volgens de verklaring aan onderhandelingen.
