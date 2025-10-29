Veel nieuwe namen op kandidatenlijsten, vooral bij ChristenUnie

DEN HAAG (ANP) - Veel mensen die woensdag kandidaat zijn voor de Tweede Kamer stonden niet op het stembiljet bij de vorige verkiezingen in 2023. Van de 1166 kandidaten is nagenoeg tweederde nieuwkomer. Dit blijkt uit een ANP-analyse van de ingediende kandidatenlijsten.

De ChristenUnie telt de meeste nieuwe gezichten, namelijk 74 van de 93 kandidaten. Volt vernieuwt naar verhouding het meest. Bijna 84 procent van de kandidaten van die partij stond twee jaar geleden niet op het stembiljet. Forum voor Democratie (FVD) kent de minste wisseling, met slechts twaalf nieuwe kandidaten op de lijst.

De nieuwe kandidaten staan gemiddeld op plek 31 van de lijst van hun partij. Kandidaten die in 2023 ook op een lijst stonden, keren gemiddeld op plek 20 terug. Er zijn dit jaar zes partijen met een andere lijsttrekker dan in 2023, waaronder drie partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Bij de SP maakte Lilian Marijnissen plaats voor Jimmy Dijk, Lidewij de Vos loste Thierry Baudet af bij FVD en Eddy van Hijum verving Pieter Omtzigt bij Nieuw Sociaal Contract (NSC).

Splinterpartijen

Ook doen dit jaar enkele splinterpartijen mee aan de verkiezingen. Een daarvan is de nieuwe partij Vrede voor Dieren, een afsplitsing van de Partij voor de Dieren. Onder de mensen die zijn overgestapt, zijn twee mensen die eerder kandidaat-Kamerlid waren voor de Partij voor de Dieren.

Drie Tweede Kamerleden verlaten Nieuw Sociaal Contract. Agnes Joseph is nu verkiesbaar voor de BoerBurgerBeweging (BBB), Aant Jelle Soepboer is lijsttrekker van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) en Diederik Boomsma is kandidaat voor JA21.