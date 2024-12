EU-klimaatdienst: 2024 is 'zeker' heetste jaar ooit

BRUSSEL (ANP) - Dit jaar is "effectief zeker" het warmste jaar ooit gemeten en het eerste jaar dat qua temperatuur uitkomt boven de kritieke drempel om de planeet te beschermen tegen gevaarlijke oververhitting, aldus de Europese klimaatdienst Copernicus Climate Change Service (C3S) maandag.

Vorige maand was de op een na warmste november wereldwijd sinds het begin van de metingen, blijkt uit gegevens van C3S. Dit bevestigt dat 2024 het eerste jaar zal zijn dat uitkomt boven de 1,5 graden Celsius klimaatnorm. De wereldwijde oppervlaktetemperatuur in november 2024 bedroeg gemiddeld 14,1 graden Celsius, wat 0,73 graden boven het gemiddelde was voor de jaren 1991 tot 2020. De maand november lag daarnaast 1,62 graden boven het pre-industriële niveau, aldus C3S dat de opwarming van de aarde in de gaten houdt. De warmste november ooit vond vorig jaar plaats, in 2023.

"Met Copernicus-gegevens van de voorlaatste maand van het jaar kunnen we nu met vrijwel zekerheid bevestigen dat 2024 het warmste jaar ooit zal zijn en het eerste kalenderjaar boven de 1,5 graden Celsius. Dit betekent niet dat het Klimaatakkoord van Parijs is geschonden, maar het betekent wel dat ambitieuze klimaatactie urgenter is dan ooit", zei Samantha Burgess, de adjunct-directeur van de klimaatdienst.