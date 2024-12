Trump kiest eigen advocaat als presidentieel adviseur

WASHINGTON (ANP) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump kondigde zondag aan dat hij zijn persoonlijke advocaat, Alina Habba, heeft aangewezen als presidentieel adviseur.

Trump zei in een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social dat Habba "onwrikbare loyaliteit" heeft getoond in verschillende straf- en civiele rechtszaken als onderdeel van Trumps juridische team. Ook noemde hij haar een "onvermoeibare pleitbezorger van gerechtigheid".

"Als Amerikaan met een Midden-Oosterse afkomst is ze een rolmodel geworden voor vrouwen in de rechten en de politiek", zei Trump verder over Habba.