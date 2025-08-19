ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-kopstuk: volgende sanctiepakket tegen Rusland volgende maand

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 18:33
anp190825163 1
BRUSSEL (ANP) - Het volgende Europese sanctiepakket tegen Rusland zou volgende maand moeten klaarliggen. Dat meldt EU-buitenlandchef Kaja Kallas, die op X schreef dat de EU druk blijft uitoefenen op de Russische oorlogseconomie.
De uitspraken van Kallas volgden op virtueel topoverleg met leiders van EU-landen over de oorlog in Oekraïne. Ze kwamen bijeen nadat de Amerikaanse president Donald Trump met Europese leiders had overlegd over zijn pogingen vrede te sluiten.
Kallas waarschuwde dat er niet op vertrouwd kan worden dat de Russische president Poetin zich aan afspraken zal houden. Daarom moeten er veiligheidsgaranties komen die voorkomen dat Rusland hergroepeert en opnieuw aanvalt, schreef ze.
Volgens de buitenlandchef was de eenheid op de EU-top voelbaar. "Iedereen zet zich in voor een duurzame vrede die zowel de essentiële veiligheidsbelangen van Oekraïne als die van Europa beschermt."
Vorig artikel

Netanyahu schrijft boze brief aan Macron om erkenning Palestina

Volgend artikel

Bron: VS, Oekraïne en Europa maken haast met veiligheidsgaranties

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld