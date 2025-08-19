EU-kopstuk: volgende sanctiepakket tegen Rusland volgende maand

BRUSSEL (ANP) - Het volgende Europese sanctiepakket tegen Rusland zou volgende maand moeten klaarliggen. Dat meldt EU-buitenlandchef Kaja Kallas, die op X schreef dat de EU druk blijft uitoefenen op de Russische oorlogseconomie.

De uitspraken van Kallas volgden op virtueel topoverleg met leiders van EU-landen over de oorlog in Oekraïne. Ze kwamen bijeen nadat de Amerikaanse president Donald Trump met Europese leiders had overlegd over zijn pogingen vrede te sluiten.

Kallas waarschuwde dat er niet op vertrouwd kan worden dat de Russische president Poetin zich aan afspraken zal houden. Daarom moeten er veiligheidsgaranties komen die voorkomen dat Rusland hergroepeert en opnieuw aanvalt, schreef ze.

Volgens de buitenlandchef was de eenheid op de EU-top voelbaar. "Iedereen zet zich in voor een duurzame vrede die zowel de essentiële veiligheidsbelangen van Oekraïne als die van Europa beschermt."