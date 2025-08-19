ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu schrijft boze brief aan Macron om erkenning Palestina

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 18:31
anp190825162 1
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een boze brief gestuurd aan de Franse president Emmanuel Macron over zijn beslissing de Palestijnse staat te erkennen. Hij schrijft dat Macron daarmee "olie op het antisemitische vuur" heeft gegooid.
Macron maakte eind vorige maand bekend dat Frankrijk officieel Palestina zal erkennen op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september. Ook Australië en Canada zijn dat van plan. Volgens hen is dat de enige manier om een permanente vrede te bereiken.
Maar Netanyahu stelt in zijn brief aan Macron, die is ingezien door persbureau AFP, dat een erkenning van de Palestijnse staat een beloning is voor de "terreur van Hamas" en mensen aanmoedigt om Joden lastig te vallen.
Netanyahu roept Macron ook op om meer te doen tegen antisemitisme in Frankrijk. Volgens de Israëlische premier is dat toegenomen sinds de aankondiging van Macron, maar het is onduidelijk op welke cijfers hij zich baseert.
Vorig artikel

Zuid-Korea bestrijdt misdaad met hologram-agenten

Volgend artikel

EU-kopstuk: volgende sanctiepakket tegen Rusland volgende maand

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld