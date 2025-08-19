Netanyahu schrijft boze brief aan Macron om erkenning Palestina

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een boze brief gestuurd aan de Franse president Emmanuel Macron over zijn beslissing de Palestijnse staat te erkennen. Hij schrijft dat Macron daarmee "olie op het antisemitische vuur" heeft gegooid.

Macron maakte eind vorige maand bekend dat Frankrijk officieel Palestina zal erkennen op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september. Ook Australië en Canada zijn dat van plan. Volgens hen is dat de enige manier om een permanente vrede te bereiken.

Maar Netanyahu stelt in zijn brief aan Macron, die is ingezien door persbureau AFP, dat een erkenning van de Palestijnse staat een beloning is voor de "terreur van Hamas" en mensen aanmoedigt om Joden lastig te vallen.

Netanyahu roept Macron ook op om meer te doen tegen antisemitisme in Frankrijk. Volgens de Israëlische premier is dat toegenomen sinds de aankondiging van Macron, maar het is onduidelijk op welke cijfers hij zich baseert.