ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bron: VS, Oekraïne en Europa maken haast met veiligheidsgaranties

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 18:46
anp190825164 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse buitenlandminister en de nationale veiligheidsadviseurs van een aantal belangrijke Europese landen gaan met Oekraïne veiligheidsgaranties voor dat land uitwerken. Ze hebben een commissie gevormd die misschien al eind deze week iets af heeft, zeggen bronnen van nieuwssite Axios.
De werkgroep komt onder leiding van minister Marco Rubio, zegt een Oekraïense ingewijde tegen Axios. De deelnemers gaan "van zonsopgang tot zonsondergang werken aan de veiligheidsgaranties. Misschien hebben ze aan het eind van de week iets van een duidelijke structuur".
Om de inspanningen van de VS te laten slagen om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne zijn nu eerst veiligheidsgaranties voor Oekraïne nodig, stellen Oekraïne en zijn medestanders. Die moeten de beschermingsbelofte benaderen die NAVO-landen onderling gebruiken, heeft ook president Donald Trump beaamd. Maar het is onduidelijk wat de VS precies voor ogen hebben.
Vorig artikel

EU-kopstuk: volgende sanctiepakket tegen Rusland volgende maand

Volgend artikel

Metaalheffingen VS gelden voor ruim vierhonderd extra producten

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld