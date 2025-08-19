Bron: VS, Oekraïne en Europa maken haast met veiligheidsgaranties

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse buitenlandminister en de nationale veiligheidsadviseurs van een aantal belangrijke Europese landen gaan met Oekraïne veiligheidsgaranties voor dat land uitwerken. Ze hebben een commissie gevormd die misschien al eind deze week iets af heeft, zeggen bronnen van nieuwssite Axios.

De werkgroep komt onder leiding van minister Marco Rubio, zegt een Oekraïense ingewijde tegen Axios. De deelnemers gaan "van zonsopgang tot zonsondergang werken aan de veiligheidsgaranties. Misschien hebben ze aan het eind van de week iets van een duidelijke structuur".

Om de inspanningen van de VS te laten slagen om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne zijn nu eerst veiligheidsgaranties voor Oekraïne nodig, stellen Oekraïne en zijn medestanders. Die moeten de beschermingsbelofte benaderen die NAVO-landen onderling gebruiken, heeft ook president Donald Trump beaamd. Maar het is onduidelijk wat de VS precies voor ogen hebben.